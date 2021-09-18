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Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk maçında Kosova temsilcisi Drita Gjilan'ı 3-0 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Kosova temsilcisi Drita Gjilan ile karşılaştı. Uğur İnan Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan mavi-beyazlı ekip, ilk seti rakibi karşısında 25-14 aldı. Drita Gjilan'da Valmira ve Lorina'nın çabalarına karşın, Emine, Nicoletti ve Greta ile etkili bir oyun çıkaran Aydın BBSK, ikinci seti 25-11 kazandı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Aydın'ın sultanları, seti 25-8 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı çok sayıda sporsever ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal, Mali Hizmetler Daire Başkanı M. Volkan Zeytin ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Solak izledi.

"Gurur duyulacak bir takımımız var"

Aydın Sultanları'nın bulunduğu her organizasyonda şampiyonluğu hedeflediğini ve Balkan Kupası'nın da kazanılacağına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kupaya galibiyetle başlayan takımımızı kutluyorum. Sahada her zaman inanarak oynayan ve Aydın'ı en iyi şekilde temsil eden gurur duyulacak bir takımımız var. İnanıyoruz ki bu kupayı alacağız. Teknik ekip ve oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Birinci olan takımın Avrupa Voleybol Konfederasyon Kupası'na (CEV Challenge Cup) katılmaya hak kazanacağı şampiyonada günün diğer sonuçları şöyle:

Drita Gjilan: 0 - CSO Voluntari: 3, Ok Jedinstvo: 3 - Aris Thessaloniki: 0

Balkan Kupası'nda 18 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'de Aydın BBSK-CSO Voluntari, saat 19.00'da Ok Jedinstvo- Aris Thessaloniki maçları oynanacak. - AYDIN

Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Aydın'ın sultanları, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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