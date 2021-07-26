Aydın'ın milli meyvesi incir tezgahlarda yerini aldı
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Aydın'ın milli meyvesi incir tezgahlarda yerini aldı

Aydın'ın milli meyvesi incir tezgahlarda yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın'ın milli meyvesi İncir tezgaha indi.

Aydın'ın milli meyvesi İncir tezgaha indi. Bu yıl aşırı sıcaklar ve kurak dolayısıyla yaklaşık 1 hafta erken eren Aydın incirinin kilosu 15-20 TL'den satılıyor.

Anne sütünden sonra en faydalı besin olarak bilinen Aydın'nın milli meyvesi inciri tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl kilosu 15-20 TL arasındaki fiyatla satılan sarılop incirlerin yaklaşık 1 hafta önce olgunlaştığı belirtildi. Aydın ve çevresinde karayolları üzerinde kurdukları tezgahlarda incir satışlarına başlayan üreticiler bu yıl kuraklık dolayısıyla incir ağaçlarının meyveleri beslemekte güçlük çektiği belirtildi.

Aydın-İzmir Karayolu Erbeyli Mahllesi yakınlarında kurduğu tezgah ile incir satışı yapan üreticilerden Rüştü Duran, 3 gündür yol kenarında incir satışı yaptıklarını belirterek "Yaz tatili olmasından dolayı yoldan oldukça yoğun bir geçiş var. Bu yoğunluğa bayram tatili de eklenince oldukça güzel satışlarımız oldu. Geçen yıl sezon ortasında incirin kilosunu 10-15 TL'ye sattık. Bu yıl 15-20 TL'ye satıyoruz. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekolte ve kalitede düşüş bekleniyor. Ama biz fiyat ve satışlardan memnunuz" dedi

(İbrahim Kılınç/İHA)

Aydın'ın milli meyvesi incir tezgahlarda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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