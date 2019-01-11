Aydın'ın En Meşhur Efeleri: İncir, Kestane, Zeytin

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, efeler kenti Nazilli'nin en önemli 3 efesinin incir, kestane ve zeytin olduğunu belirtti.

Nazilli tarımının Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Nazilli Ticaret Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Tarım Fuarı'nın çiftçi ve üretici için çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. İzgü, Nazilli'de tarımın bundan böyle çok daha bilimsel ve çok daha teknolojik yapılacağını söyledi.

Fuarların birer deneyim, bilgi ve teknoloji paylaşım yeri olduğunu belirten İzgü, "Her şeyden önce bu yıl ikincisini yaptığımız Nazilli Tarım Fuarımız tüm Nazilli'mize, Aydınımıza ve Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun. Fuar hepimizin fuarı, bölgesel ürünlerimizin tanıtımında fuarımızın önemi çok büyük. Bunun yanında çiftçimizin yeni teknolojilerle tanışmasında, üretim maliyetlerini düşürmesinde işlerine yarayacak alet ve ekipmanlarla tanışmasında büyük fayda sağlıyor. Bu da bizi, fazlasıyla memnun ediyor. Biz iki yıl öncesine kadar çiftçilerimizi fuarlara götürürken bugün fuarları onların ayağına getirmek de bizi ayrıca gururlandırıyor. İnşallah çiftçilerimiz bu fuarımızdan istifade eder, alet ve ekipmanlarını yenilerler ve girdi maliyetlerini düşürürler. Tek temennimiz Türkiye'de tarımın en küçük birin dahi olsa hak ettiği yere gelmesi" diye konuştu.

Aydın'ın en meşhur efeleri

İzgü, Nazilli tarımının Türkiye'nin yüz akı olduğunu da söyleyerek, "Aydın bildiğiniz üzere efeler şehridir. Aydın'ın efeleri meşhurdur ancak en meşhurları ise başta incir, kestane ve zeytindir. Pamuk ise yarenimizdir. Dünyanın en kaliteli incirlerinin üretildiği yer burasıdır. Rekoltesi en fazla olan, dünya üretiminin yüzde 60'ını karşılayan yer Aydın ve özellikle Nazilli'mizdir. Bu ürünlerin en kaliteli şekilde işlenip, pazarlara açılmasını da artık Nazilli'de yapabiliyoruz. Son yıllarda ihracatçı sayımız oldukça çoğaldı, bütün yerli ihracatçılarımızın da bölgemizde bulunan çiftçilerimize katkı sağladığını biliyoruz. Bu bir zincirin halkası gibi böyle yayılarak ilerliyor. Kestaneye gelince bu tamamen çok özel bir konu. Şu anda bölgemizde 20-22 ton rekoltesi olan bir ürünümüz kestane. Bursa'ya kestaneyi Nazilli veriyor. Bu rakamda yüzde 60'a tekabül ediyor. Ancak ben inanıyorum ki ileride Nazilli kestanenin de başkenti konumuna gelecek ve buraya açılacak sanayi kuruluşlarımızla Nazilli kestane konusunda tek söz sahibi olacaktır. Zeytine gelince içindeki minareller ve değerler açısından bakıldığında Türkiye'nin en lezzetli, en iyi zeytinleri de yine burada yetişmektedir. Bildiğiniz gibi Nazilli aynı zamanda uzun yaşamın da merkezlerinden biri. Buranın hava koşulları, iklimi, ürünleri her şeyin en iyi şeklide yetişmesini sağlayan ortamı sunuyor. Dolayısıyla burada yetişen her ürün çok özel oluyor" dedi.

"Nazilli'de artık muz da üretilecek"

İzgü, son olarak önümüzdeki günlerde artık pazarlarda, marketlerde Nazilli'de üretilen muzlara da rastlanılabileceğinin müjdesini vererek, "Nazilli'de incir, kestane, zeytin ve pamuğumuzun yanı sıra 18 farklı ürünle çok önemli bir yelpazeye sahibiz. Ancak ben buradan bir de müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde pazarlarımızda, marketlerimizde insanlarımız Nazilli muzları ile de karşılaşacaklar. Bunun için uygun ortam ve koşulları sağlayan çiftçilerimiz üretimlerine başladı hatta ilk mahsullerini de aldılar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA