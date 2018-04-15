Aydın Dinçer Yeniden İmib Başkanı Seçildi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Aydın Dinçer yeniden seçildi.

İMİB'ten yapılan açıklamaya göre, Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2017 yılına ilişkin Seçimli Genel Kurul'da üç adayın yarıştığı başkanlık seçimi sonuçlandı.

Toplam 385 İMİB üyesinin oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Aydın Dinçer, 177 üyenin oyuyla yeniden İMİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkanlık için yarışan diğer adaylardan Ergün Efendioğlu 142 oy alırken, Mustafa Selçuk Çevik ise 65 oy aldı.

Açıklamada İMİB'de Seçimli Genel Kurul'a kadar görevde bulunan Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun üyelerce ibra edilirken, Birliğin 2018 yılı bütçesinin de üyelerin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "Dinamik bir sektörüz. Altı ay önce de demokrasiye uygun bir seçim yapmıştık. Bugün de yine bize yakışan, kavgasız gürültüsüz bir demokrasi şöleni yaşadık. Dayanışma, dostluk, birlik ve beraberlikle sektörümüzü daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Seçimde destek veren tüm meslektaşlarımıza, üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.