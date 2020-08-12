Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
12.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 01:14
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
İlçe açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 40 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA