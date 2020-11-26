Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde seçimlerden önce bakan, milletvekilleri ve valinin katıldığı görkemli törenle temeli atılan ve 220 kişinin istihdam edileceği vaat edilen rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Yazıdere mahallesi sakinleri büyük bir yatırım beklerken, gençlerinin top oynadığı futbol sahası, çocuklarının zaman geçirdiği çocuk parkı ile düğünlerinin yapıldığı salondan oldu.

Yıkılan tesislerin bulunduğu alanda 400 engellinin yararlanacağı, mahalle ve İncirliova'dan 220 kişinin istihdam edileceği rehabilitasyon merkezinin temeli bakan, milletvekilleri ve valinin katıldığı törenle atıldı. Seçim öncesi bir yılda tamamlanması sözü verilen tesis koyun otlatma alanı oldu. Mahalleli ise düğün salonsuz, parksız ve sahasız kaldı.

SEDAT KOÇ İSİMLİ ŞAHSA TAHSİS EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, yerel seçimlerden önce Yazıdere köyünün futbol sahası, çocuk oyun parkı ile düğün salonunun bulunduğu 22 dönümlük arazi, İncirliova Özel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık Merkezi yapılmak üzere Sedat Koç isimli şahsa tahsis edildi. Kurulacak merkezin 400 engelli kapasitesi olacağı, büyük bölümü mahalleden olmak üzere 220 kişinin istihdam edileceği sözü verildi.

GÖRKEMLİ TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Sahanın çimleri kaldırıldı, düğün salonunun kapıları, çatısı söküldü. Çocuk oyun parkındaki oyuncaklar belediye deposuna kaldırıldı. Ardından görkemli bir tören düzenlendi. Temel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Partili vekiller Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, dönemin Valisi Yavuz Selim Köşger ile resmi daire müdürlerinin katıldığı törenle atıldı.

SADECE BETON VAR

Temeli atıldığında mahalle sakinleri ile İncirliovalı seçmenlere 2020'nin 10 Kasım'ında açılış yapılacağı sözü verildiğini söyleyen Yazıdere Muhtarı Davut Noyan, "Köyümüze ait 22 dönümlük arazi üzerinde futbol sahası, düğün salonu ve çocuk oyun parkı vardı. Arazi Büyükşehir yasasından sonra İncirliova Belediyesi'ne geçmişti. Seçim öncesi bu araziyi bir vatandaşa rehabilitasyon merkezi kurması şartıyla tahsis ettiler. Temel atıldı, seçimler bitti, burası öyle kaldı" dedi.

KORONA SALGINI BAHANESİ

Merkezin yapılması için defalarca girişimde bulunduklarını, arazinin tahsis edildiği Sedat Koç ile görüşmeler yaptığını söyleyen muhtar Noyan, "İnşaatın yapılmamasının gerekçesi olarak Covid-19 salgınını gösterdi. Bunun için bakanlıktan 2 yıl izin aldığını söyledi. Biz hala yapılmasını bekliyoruz. Mahallemizin, ilçemizin geleceği için bu projenin tamamlanmasını istiyoruz. Ama eğer bu yapılmayacaksa sahamızı, düğün salonumuzu, çocuk parkımızı eski hallerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.