Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'dan Aydın'a gitmekte olan Levent Aksu (53) yönetimindeki 06 AC 852 plakalı otomobil, Evciler Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki oğlu Hikmet Ege Aksu (16) ile kızı Fatma Ece Aksu (11) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA