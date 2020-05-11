Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
11.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:39

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandıAYDIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirdi.

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

AYDIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirdi. Normalleşme süreci boyunca kent meydanı, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı illerden birisi olan Aydın'da, dün itibari ile maskesiz sokağa çıkılamayacak. Aydın Valiliği'nden yasakla ilgili sosyal medya hesalarından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" denildi.

'YERİNDE BİR UYGULAMA'

Maskesiz sokağa çıkmama kararını yerinde bulan vatandaşlardan Halil Üsküp, "Son derece mantıklı bir karar. Herkesin maske takması daha iyi oldu. Hepimizin sağlık açısından böylesi daha iyi. Ben de maskemi takıyorum" dedi.

Ramazan Aslan, "Çok yerinde bir uygulama oldu. Herkes maske takmalı, tehlike henüz tam olarak geçmiş değil" diye konuştu.

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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