Mandalina hasadı, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti

Aydın'da üreticilerin tarla ve bahçelerdeki hasat çalışmaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti.

Aydın'da üreticilerin tarla ve bahçelerdeki hasat çalışmaları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti.

İncirliova ilçesinin Dereağzı Mahallesinde günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutan üreticiler, mandalina hasadına devam etti.

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçilerin, maske ve eldivenlerini takarak çalıştığı görüldü.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere, il genelinde geçen yıl 13 bin 729 dekar ekili alanda 21 bin 46 ton mandalina üretiminin yapıldığını belirterek çiftçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasından dolayı ilgililere teşekkür etti.

Çiftçi Mehmet Kocabay da tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kocabay, ürünleri Türkiye'nin farklı illerine gönderdiklerini ifade etti.

İşçilerden Türkan Olgaç da pandemiye rağmen çalışmaya devam ettikleri için mutlu olduklarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol