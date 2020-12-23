Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu

23.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:20

Son dakika gelişmesine göre Müstakil ev alevlere teslim oldu Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen yangın korkuttu.

Müstakil ev alevlere teslim oldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen yangın korkuttu. Kısa sürede evi saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay Efeler ilçe merkezi Kurtuluş Mahallesi 2025 sokakta saat 18: 00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beytullah A. isimli bir vatandaş evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Aydın Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerince müdahale edilirken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Henüz sebebi belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Serdar Ortaç Coşkun Sabah
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Müstakil ev alevlere teslim oldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 19:20:23. #1.15#
title