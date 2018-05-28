17 Yaşındaki Genç, Anne ve Babasını Öldürüp İntihar Etti
Aydın'da 17 yaşındaki genç, anne ve babasını uykuda öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.
Aydın'da anne ve babasını tabancayla öldüren 17 yaşındaki genç, aynı silahla intihar etti.
APARTMANIN ÖNÜNDE YARALI HALDE BULUNDU
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden silah sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Ali Doğru'yu bir apartmanın önünde yaralı halde buldu. 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Doğru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
EVE GİREN EKİPLER DEHŞETE DÜŞTÜ
Doğru'nun, önünde yaralı halde bulunduğu apartmanın 2. katındaki evine giden ekipler, annesi Suna (42) ve babası Adem Doğru'nun (47) silahla yaralandığını tespit etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan çift yaşamını yitirdi.
ANNE VE BABASINI UYKUDA ÖLDÜRMÜŞ
Polis ekipleri, Mert Ali Doğru'nun, anne ve babasına uykuda tabancayla ateş ettikten sonra 4 katlı apartmanın çatı katında aynı silahla başına ateş açarak yere düştüğünü belirledi. Polis olan Adem Doğru'nun kısa süre önce emekliye ayrıldığı öğrenildi.
ÇİFT ARASINDA 'GEÇİMSİZLİK' İDDİASI
Aydın'da, Mert Ali Doğru'nun (17), annesi Suna (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru'yu (47) tabancayla öldürüp, intihar etmesinin şoku yaşanıyor. Ailenin komşuları, Suna ve eşi Adem Doğru arasında geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Komşular, ayrıca Suna Doğru'nun boşanmak istediğini, eşi Adem Doğru'nun buna karşı çıktığını, oğulları Mert Ali'nin ise bu durumdan etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü.
-
Allah muhafaza Rabbim sapkınlık tan bizi korusun dehset e dustumCevap Yaz Yayından Kaldır
-
böyle şeyler yoktu.. aile kavrami vardi boşanmalar arttı cinayetler fazlalaştı...bunu yapnlar seyredenler.. Allaha havale..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
laiklik böyle bir şey işteCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
-
evliliğin anlamını bilmeden evlenenlerin sonu!!!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır