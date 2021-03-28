Aydın'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Aydın'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelhisar Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katındaki Hatice Yaman'a ait dairede yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri, olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatice Yaman, yangının, çakmakla oynayan küçük yaştaki torunun çıkarmış olabileceğini belirtti. Yaman, büyük tehlike atlattıklarını, balkon pencerelerini kırarak dumanı tahliye ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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