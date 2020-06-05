Aydın'da arama yapılan otomobilde sikke ve uyuşturucu ele geçirildi
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Aydın'da arama yapılan otomobilde sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 sikke ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'da arama yapılan otomobilde sikke ve uyuşturucu ele geçirildi
05.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:19

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 18 sikke ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili İkiçeşmelik Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 18 sikke, 1,5 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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