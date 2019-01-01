Aydın'da 2019'un İlk Bebeği 'Belinay' Oldu

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 2019 yılının ilk bebeği olan 'Belinay'ı hastanede ziyaret ederek anne ve babasını tebrik etti.

Aydın'da 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 2 yıllık evli Semih ve Zübeyde Sevinç çiftinin kız bebekleri olan "Belinay" bebeği Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde beraberindeki heyet ile ziyaret eden Vali Köşger, anne ve babayı tebrik etti. Yanında getirdiği çeşitli hediyeleri de aileye takdim eden Köşger, 2019 yılının bebeğinin kendilerine uğur getirmesini diledi. Vali Köşger daha sonara hastanedeki diğer hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunup görevi başındaki sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.

Ziyaretler sırasında Vali Köşger'e, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA