Aydın'da 1 yılda 8 bin tarihi eser ele geçirildi

AYDIN (DHA) - AYDIN'da, bu yıl içinde düzenlenen operasyonlarda toplam 8 bin tarihi eserin ele geçirilerek, müze müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yıl içinde düzenlediği operasyonlarda; sikkeden çeşitli metal objelere, toprak kaplardan takılara kadar toplam 8 bin tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler, sergilenmek üzere Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eserler arasında, 17 Kasım'da jandarmanın düzenlediği operasyonda ele geçirilen Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait altın, bronz ve gümüş toplam 791 sikkenin de bulunduğu belirtildi. Aynı operasyonda ele geçirilen sikkelerden 25'inin, yapılan inceleme sonucu taklit olduğu ortaya çıktı.

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