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Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası'na veda etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası'na veda etti

Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Savino Del Ben Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

AYDIN (İHA) - Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Savino Del Ben Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Salon: PalaRiadoli

Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Erko Varblane (Estonya)

Scandicci: Malinov, Natalia, Lubian, Antropova, Pietrini, Ana Beatriz, Castillo (L)

Aydın BBSK: Güldeniz, Stevenson, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Eylül (L) (Melis (L), Emine, Ezgi, Duygu)

Setler: 25-14, 25-15, 25-22

Süre: 78 dakika (22,27,29)

(İHA)

Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası'na veda etti

Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası'na veda etti

Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası'na veda etti

Aydın BBSK, CEV Challenge Kupası'na veda etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ana Beatriz, Estonya, İtalya, Aydın, Spor, Güncel, Haberler

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