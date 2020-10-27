Aydem Enerji'nin 'Parla'sına Bakan ziyareti
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Aydem Enerji'nin 'Parla'sına Bakan ziyareti

27.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:36
Aydem Enerji'nin 'Parla'sına Bakan ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydem Enerji'nin sahibi olduğu güneş paneli ve Türkiye'nin ilk yerli güneş hücresi yatırımı olan Parla Solar'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydem Enerji'nin sahibi olduğu güneş paneli ve Türkiye'nin ilk yerli güneş hücresi yatırımı olan Parla Solar'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bakana bilgi veren Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, panel ve hücre üretiminin yanı sıra kurulum hizmetleriyle güneş sektöründe entegre fabrika olarak çalışan Parla Solar'ın yenilenebilir enerjide yerli sanayi zincirinin oluşturulmasını ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedeflediğini belirtti.

26 Ekim tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli programı kapsamında Parla Solar'a ziyarette bulundu. Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı ve Parla Solar Genel Müdürü Mehmet Gökay Üstün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız, Cahit Özkan, Nilgün Ök ve Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katılım gösterdi.

Üretim bandını gezen Bakan Varank, "Türkiye yerli güneş enerjisi yatırımlarıyla daha iyi seviyelere gelecektir. Hep birlikte bunun için çalışıyoruz" dedi.

Söz konusu ziyaret kapsamında bilgi veren Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Parla Solar'ın ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırmak üzere Ar-Ge temelli yenilikçi yatırımlarla yenilenebilir enerji alanında çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Entegre üretim anlayışı

Aydem Enerji çatısı altında güneş paneli ve 2018 yılında ülkemizin ilk yerli güneş hücresini üreten Parla Solar, Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde fotovoltaik temelli güneş enerjisi santrali alanında ekipman ve ihtiyaçların geliştirilmesini, dış pazarlara ihraç edilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasını amaçlayan Parla Solar, hem panel ve hücre üretimi hem de kurulum hizmetleriyle güneş sektöründe entegre bir fabrika şeklinde çalışıyor.

Yerli sanayi zincirinin çok önemli halkalarından biri olan Parla Solar, 130 MW üretim kapasitesi ile yıllık 200 bin MWh elektrik üretimi sağlıyor. Aydem Enerji çatısı altında faaliyet gösteren şirket, ülkemizde enerji sektörünün yerli ve milli teknolojilerle büyüyerek bölgede liderlik rolü üstlenmesi için kritik bir öneme sahip. - DENİZLİ

Aydem Enerji'nin 'Parla'sına Bakan ziyareti
Aydem Enerji'nin 'Parla'sına Bakan ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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