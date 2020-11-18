AYD'den Fahrettin Altuna'a destek
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AYD'den Fahrettin Altuna'a destek

18.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:06
AYD'den Fahrettin Altuna'a destek

Anadolu Yayıncılar Derneği(AYD) Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Altun'un yanındayız mesajı verdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği(AYD) Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Altun'un yanındayız mesajı verdi.

AYD Başkanı Burhan, yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında Meclis Gurup Toplantısında sarf ettiği sözleri kabul etmiyoruz. İftira politikaları ile siyaseten toplum nezdinde bir kazanım elde edilemeyeceğini ve bu tür gerçekten uzak yalan yanlış söylemlerin Türk siyasetine zarar vereceğini belirtmek isteriz. Kılıçdaroğlu'nun Fahrettin Altun hakkında sarf ettiği sözler üzüntü vericidir. Bağımsız Türk mahkemelerinin verdiği kararları görmezden gelen bu yaklaşımı Anadolu Yayıncılar Derneği olarak kınadığımızı belirtir, bu üslubu doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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