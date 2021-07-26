GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: "Ayçiçek yağında fiyat düşecek"
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GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: "Ayçiçek yağında fiyat düşecek"

GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: 'Ayçiçek yağında fiyat düşecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, bu yıl 1,8 milyon ton rekor üretim beklentisinin ayçiçeği yağ fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

Güney ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (GÜNYAĞDER) Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, bu yıl 1,8 milyon ton rekor üretim beklentisinin ayçiçeği yağ fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

Çukurova Bölgesinde 2021-22 sezonu yağlık ayçiçeği hasadına başladı. Bu yıl hem dünya hem ülke genelinde ayçiçeği üretiminde rekor hasat beklendiğini belirten GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Hasan A. Özkan, "Sezonun tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl 1,8 milyon tonluk üretimle rekor kıracağız. Aynı şekilde dünyada da 59 milyon tonluk bir rekor üretim beklentisi var. Bu arz artışı ayçiçeği yağı fiyatlarına düşüş olarak yansıyacak. Bu da tüketicinin ayçiçeğine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını beraberinde getirecek" dedi.

Gıda enflasyonuna olumlu katkı

Geçen sezon Türkiye'nin 1 milyon tona yakın yağlık ayçiçek ithal ettiğini, bu sezon ise 400 bin ton daha fazla ayçiçek ithal edilerek toplam 1,4 milyon tona ulaşılacağının tahmin edildiğini belirten Özkan, "İthal ayçiçek CIF Marmara fiyatlarının ton başına 500-550 dolar bandında hareket edeceğini bekliyoruz. Bu fiyatlara göre yurtiçi yağlık ayçiçek fiyatları ton başına 4 bin 500 ila 5 bin TL aralığında olacak. Kalite ve lojistik maliyetleri dikkate alınarak oluşacak bu rakamlar ayçiçeği yağı fiyatlarını düşürecek. Vatandaşlarımız daha uygun maliyetle sofralarında rafine ayçiçek yağı tüketecek. Diğer taraftan düşen fiyatlar gıda enflasyonuna olumlu yönde katkı sağlayacak" diye konuştu. - ADANA

GÜNYAĞDER Başkan Yardımcısı Özkan: 'Ayçiçek yağında fiyat düşecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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