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Ayak tenisine Altınova damgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayak tenisine Altınova damgası

Yalova Ayak Tenisi Turnuvası'nda erkekler kategorisinde şampiyonluğu Altınova elde etti.

YALOVA (İHA) - Yalova Ayak Tenisi Turnuvası'nda erkekler kategorisinde şampiyonluğu Altınova elde etti.

Bülent Pehlivanoğlu, Kadir Aydın, Volkan Çokgüler ve Ahmet Solak'tan oluşan Altınova Ayak Tenisi Erkek Takımı, Yalova Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak 1. Lige çıktı. Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, şampiyon takım sporcularından Altınova Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Bülent Pehlivanoğlu, Altınova Bülent Özyürük Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Solak ve Spor Eğitim Uzmanı Zübeyde Yerebatan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'i ziyaret ederek kazanılan kupayı takdim etti.

Kaymakam Özyiğit, sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - YALOVA

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