Axa Sigorta Yeni İletişim Kampanyasını Tanıttı

Axa Sigorta, yenilikçi projelerini 'Dert Varsa Derman Axa' başlıklı kampanyası ile tanıttı.



Axa Sigorta, dijital projeleri ve bu projelerin Türkiye'deki güncel çalışmalarına nasıl yansıdığını yeni iletişim kampanyası 'Dert Varsa Derman Axa' sloganı ile tanıttı. İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen tanıtım programına; Axa Sigorta Türkiye CEO'su Guillaume Lejeune, Axa Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ve Axa Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Yavuz Ölken katılırken, 'Dert Varsa Derman Axa' kampanyasının ana karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürgen Öz de yöneticilere eşlik etti. Ürün ve hizmetlerinin yanı sıra tüm iletişim faaliyetlerinde yenilikçi bir bakış açısı ile hareket ettiklerini belirten Şimşek, "Amacımız insanlara daha iyi bir hayat yaşamaları için destek olmak olduğu gerçeğinden hareketle yaşanan dijital devrim ve bu amacımıza katkı sağlayacak dijital teknolojinin olanaklarından tabi işin içine inovasyonu da katarak faydalanmak gayesindeyiz" ifadelerini kullandı.



"Bir formal şirketin ekibi gerçekten kreatifse, açık fikirliyse o şirket iyi bir şirkettir"



Kampanyanın ana karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürgen Öz de, çalışmalar sırasında dinamik bir ekip ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Değişik alternatif bakış açıları getiren çok rahat çok samimi enerjik bir ekiple çalıştım. Bu anlamda çok mutlu oldum. Çünkü büyük şirketlerde formal şirketlerde buna rastlamak pek kolay olmuyor. Ama eğer bir ekip bir formal şirketin ekibi gerçekten kreatifse, açık fikirliyse o şirket iyi bir şirkettir. İyi bir ekibi var demektir. Bu anlamda çok mutlu oldum" diye konuştu. - İSTANBUL