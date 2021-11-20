AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta maçları yarın yapılacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maç programı şu şekilde:
14.00 Spor Toto- Bingöl Solhanspor (Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Sigorta Shop)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Kızıltepe)
16.00 Sorgun Belediyespor-Arkas Spor (Sorgun)
16.30 Ziraat Bankkart-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Başkent)
22 Kasım Pazartesi
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Gönüllü)
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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