Avusturya kampında Alanyaspor'a çifte imza

Alanyaspor orta saha oyuncusu Musa Çağıran ve Onur Bulut ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'un yeni transferleri Musa Çağıran ve Onur Bulut, takımın Avusturya'da kamp yaptığı otelde düzenlenen törende, kendilerini turuncu yeşilli renklere bağlayan imzaları attı. Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerin takıma faydalı olacağına inandığını söyledi. Onur Bulut'un transferini daha önce açıkladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kendisi bugüne kadar Almanya'da top koşturuyordu. Alanya'da kendisi için yeni bir kariyer olacak. Faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Musa Çağıran transferinin ise günlerdir konuşulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Kendisi takımımıza katıldı ve bugün resmi sözleşmemizi yaptık. Birçok takım istemesine rağmen Alanyaspor'a gelmek için mücadele etti. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah milli takıma kadar yükselen bir Musa izleyeceğiz" diye konuştu.

"Zor bir süreç oldu"

Oyuncu Çağıran ise, "Buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İstediğim yerdeyim. Zor bir süreç oldu ancak bu süreci en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Alanyaspor formasını en iyi şekilde temsil eder ve milli takıma kadar yükselirim" dedi.

Bulut da Alanyaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydederek "Takım arkakaşlarım bani çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA