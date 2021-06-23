Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak

Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Spor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğup büyüyen 18 yaşındaki profesyonel boksör Dilara Yücel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gelecek ay yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için Eskişehir'de antrenman yapıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğup büyüyen 18 yaşındaki profesyonel boksör Dilara Yücel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gelecek ay yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için Eskişehir'de antrenman yapıyor.

Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz'da yapılacak "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" müsabakalarında kadınlar orta sıklet kategorisinde ringe çıkacak olan Yücel, "Avrupa şampiyonu" unvanını elde etmeyi hedefliyor.

Kilo vermek için 14 yaşında boksa başlayan Yücel, geçen yıl hak kazandığı profesyonel boksta dünya şampiyonluğu kemerini de Türkiye'ye getirmek istiyor.

Dünya genelinde en genç profesyonel boksörler listesinde yer alan Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle geçen yıl memleketi Eskişehir'e kesin dönüş yaptıklarını söyledi.

Avusturya'da boks kariyerini ilerletemeyeceğine inandığını belirten Yücel, "Türkiye'de bu spora olan ilgi daha fazla. Ayrıca daha çok çalışma fırsatı buluyorum. Çifte vatandaş olduğum için Türkiye'de çalışmalarıma devam etmek istedim. Ringde de kendi ülkemin bayrağını taşımanın doğru olacağını düşündüm." dedi.

"Boks alanında önemli federasyonların listesine girdim"

Türkiye şampiyonalarında ilk maçını kazandığını, ikinci maçında yenildiğini dile getiren Yücel, hırslanıp profesyonel olmak için ter döktüğünü vurguladı.

Dünya genelinde profesyonel olan en genç sporculardan biri olduğunu anlatan Yücel, "Boks alanında önemli federasyonların listesine girdim. Bunlar çok gurur verici. Türkiye'ye gelmeseydim, eğer Avusturya'da kalmaya devam etseydim, onları temsil edecektim. Fakat ben ülkemi, bayrağımı temsil etmek istiyordum. O yüzden de hazırlıklarıma burada devam ettim ve ringde Türkiye için yumruk atacağım." diye konuştu.

Sporun evrensel olduğuna işaret eden Yücel, özellikle kadınların spor dallarında daha fazla bulunması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada birçok kadının kendisine destek verdiğini ve spora başladığını aktaran Dilara Yücel, şunları kaydetti:

"Büyük küçük birçok kadın destekçimden mesaj alıyorum. Yaşımız her ne olursa olsun sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Boks çok güzel bir spor. Benim öz güvenimi sağladı. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Ayrıca sporla beslenmeniz, yaşam tarzınız da değişiyor. Her gün sabahları koşuyorum ve akşamları boks antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum. İnşallah 24 Temmuz günü Arnavutluk'tan ülkeme kemerle döneceğim."

Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak
Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak
Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak
Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi İtalya oldu
EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi İtalya oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İbrahim Reisi Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avusturya'dan kesin dönüş yapan genç kadın boksör, Türkiye için yumruk atacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 11:46:43. #1.13#

title