Avusturya'da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi
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Avusturya'da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi

20.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:21

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenledi.

21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, "Irkçılığa başkaldır", "Irkçılık ve faşizme hayır", "Sınırlar açılsın" yazılı pankartlar açıldı.

Başkentin önemli meydanlarından Karlsplatz'da toplanan göstericiler için kurulan sahnede, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı konuşmaların yanı sıra müzisyenler şarkı şarkı söyledi.

Burada konuşan Müslüman aktivist Asma Aiad, ırkçılığın sosyal yaşamın her alanında hissedildiğine, sürekli ve çok yönlü mücadelenin önemine işaret ederek, "Irkçılık çok çeşitli yüzlere sahip ve bunların hepsi çok çirkin." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu Volkshilfe Başkanı Erich Fenninger de çeşitli siyasi güçlerin şahsi çıkarları doğrultusunda toplumları manipüle etmek için zayıf grupları ve azınlıkları kullandıklarına dikkati çekti.

Fenninger, ırkçılığın temel hakları ortadan kaldıran, bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen bir husus olduğunu vurgulayarak "Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılıkla mücadele etmek gerekiyor. Adil ve eşit bir dünya için yaşamın her alanında mücadele etmeliyiz." dedi.

Müslümanlara yönelik artan baskılar

Avusturya Müslüman Gençler (MJÖ) oluşumundan Nesrin el-İsa ise 2 Kasım 2020'de Viyana'da 4 sivilin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrasında Müslümanlara yönelik artan baskılara dikkati çekti.

İsa, saldırı sonrasında Müslümanların potansiyel suçlu olarak algılandığını, bu süreçte başörtülü Müslüman kadınların dışarıya çıkmaya korktuklarını söyledi.

Saldırının hemen sonrasında terörle mücadele bahanesiyle 30 Müslüman aktivist ve akademisyenin evlerine polis tarafından baskınlar düzenlediğini dile getiren İsa, bu baskınlarda emniyet güçlerinin başvurduğu orantısız şiddet nedeniyle başta çocuklar olmak üzere çok sayıda suçsuz insanın ciddi psikolojik travmalar yaşadığını anlattı.

İsa, iktidarın hazırladığı terörle mücadele yasa tasarısının doğrudan Müslümanları hedef aldığının altını çizerek "Irkçı politikalara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Sadece Müslümanlar için değil, siyahi kardeşlerimiz, Yahudiler, Asyalılar, ırkçılığa maruz kalan herkes için sesimizi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi
Avusturya'da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi
Avusturya'da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi
Avusturya'da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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