Avustralya'lı havayolu şirketinden 'gizemli yolculuk' etkinliği! Bilet alacak yolcular nereye gideceklerini bilmiyorlar

Dünya üzerindeki pek çok düzeni değiştirdiği gibi seyahat alışkanlıklarını da değiştiren korona sayesinde Avustralya'daki bir havayolu şirketi yepyeni bir etkinliğe imza attı. Sadece 120 kişinin katılabileceği etkinlikte yolcular, uçağın nereye ineceğini bilmeyecek. Gizemli yolculuğun ücreti ekonomi sınıfı için 577 dolar, business class için ise yaklaşık 1233 dolar olarak belirlendi.

Bir yılı aşkın süredir hayatımızın bir parçası olan koronavirüs salgını her şeyi değiştirdi. İşini ve okulunu eve taşıyanlar da oldu, işe gitme şeklini değiştirenler de. Seyahatler de farklı artık. Kalabalıklardan uzak izole tatiller popüler hale geldi, karavanlar yok satıyor, açık hava turizmi altın çağını yaşamayı bekliyor. Ancak 'farklı' sıfatını tam olarak hak eden hamle Avustralya merkezli bir havayolundan geldi. Şirket, Avustralya'da sürpriz deneyimler arayan seyahat severler için 'gizemli uçuşlar' fikrini ortaya attı. Yani yolcular uçak bileti alacak ama yolculuğun nereye olduğunu bilmeyecek. Bu heyecan verici deneyim için rezervasyonlar başladı bile.

TOPLAM 120 YOLCU KATILABİLECEK

Hürriyet'in haberine göre gizemli uçuşlar mart ve mayıs ayları arasında Brisbane, Melbourne ve Sidney'den gerçekleştirilecek ve yolcular önceden açıklanmayan herhangi bir havalimanına inecek. Ekonomi sınıfı biletler için yaklaşık 577 dolar, business class için ise yaklaşık 1233 dolar ödenecek. Şirketin açıklamasına göre günübirlik gerçekleştirilecek bu seyahatlere sadece 120 yolcu katılabilecek.

"TURİZM SEKTÖRÜ CANLANACAK"

Firmanın müşteri ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Stephanie Tully, gizemli uçuşlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aşı uygulamaları ile birlikte sınırlar arasındaki kısıtlamalar kalkacak. Bu arada gerçekleştirilen gizemli uçuşlar ise tekrar seyahat etmeye istekli olan insanlar için benzersiz bir deneyim olacak. Bu özellikle seyahat kısıtlamalarından en çok etkilenen turizm sektörünü canlandırmanın bir yolu" dedi.

VARIŞ NOKTASI BİLİNMİYOR

Şirket, uçak inişe geçip bir duyuru yapılana kadar varış noktalarının gizli tutulacağını açıkladı. Uçuşlardaki yolcular gün boyu indikleri bölgeyi keşfettikten sonra aynı uçakla yeniden ayrıldıkları havalimanına dönecekler.

ZAMANLA DÜNYAYA AÇILACAKLAR

Uluslararası uçuşların ise salgın nedeniyle bir süre daha yapılabilmesi mümkün görünmüyor. Bu sebeple gezginler ülke içindeki seyahat rotalarına ilgi gösteriyor. Gizemli uçuşlarıyla yurt içi seyahati daha heyecanlı hale getiren havayolu, bu uçuşları zamanla yurt dışına da taşımayı planlıyor.

"TARİHİN EN HIZLI SATILAN SEFERİ"

Aynı şirket 2020 yılının Ekim ayında yine uçmayı özleyenler ve turizmi canlandırmak için aynı havalimanından kalkış ve inişli manzara uçuşları gerçekleştirdi. Tam yedi saat sürecek manzara uçuşlarının biletleri tam 10 dakika içerisinde tükendi. Ara durakların olmadığı bu uçuşta ülkenin doğal güzellikleri görüldü ve yolcular tam bir görsel şölen yaşadı. Firmanın yetkilisi ise bu uçuş için 'şirket tarihinin en hızlı satılan seferiydi' dedi.

Gizemli uçuşlar, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat edemeyen gezgin ruhluları mutlu etmeye yönelik tek uygulama da değil üstelik. Bunalanlar için farklı ülkelerde farklı seyahat çözümleri geliştirildi.