Avukatlık Yerine Baba Mesleğini Tercih Etti, Fabrikatör Oldu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Mehmet Kutlu, kendi mesleğini yapmak yerine baba mesleği olan gözlükçülüğü seçti. Babası Ahmet Kutlu'nun 1978'de Elazığ'da açtığı gözlükçü dükkanında çalışmaya başlayan Kutlu, kardeşi ve babası ile ele ele vererek ilk olarak dükkanlarının sayısını artırdı. Daha sonra yurt dışından ithal ettikleri gözlükleri Türkiye genelinde satarak perakendeciliğe giren Kutlu, bir pazar ağı kurduktan sonra kendi gözlüğünü üretmeye karar verdi. 2003 yılında kurduğu fabrika ile seri üretime geçen ve bu sayede 70 kişiye de istihdam sağlayan Kutlu, Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere İran, Azerbaycan ve Kosava'ya gözlük satacak kadar büyüdü.

"BABA MESLEĞİNİ YAPMAK İSTEDİM"

Babasının 1978 yılında ufak bir gözlükçü dükkanı açtığını belirten Mehmet Kutlu, "Bizim baba mesleğimizdir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Fakat bu baba mesleğidir, baba ocağıdır. Biz gelenekçi bir yapıya sahip olduğumuz için baba ocağını yürütelim, yükseltelim, belli bir seviyeye getirelim dedik. O yüzden hukuk fakültesini bitirmeme rağmen avukatlık yapmadım. Ya da ona yakın mesleklerle uğraşmadım. Tamamı ile kendimizi bu işe adapte ettik" dedi.

"İTHAL EDİP PARAYI YURT DIŞINA VERECEĞİMİZE ÜRETELİM İSTEDİK"

Babası ve kardeşinin el birliği ile şube sayılarını arttırdıklarını vurgulayan Kutlu, "Tabi bu yetmez, daha çok hizmet etmeliyiz dedik. Hep İstanbul'dan aldığımız ürünleri bundan sonra yurt dışından getirelim ithalat yapalım diye düşündük. İşin ithalatına girdik. Yurt genelinde satıyorduk. Edirne'den Kars'a kadar baktık ki bir pazar payımız oldu. 7-8 yıl bu işi yaptıktan sonra 2003 yılında artık ithalat yapmayalım dedik. İthal edip bu paraları yurt dışına göndereceğimize biz kendimiz burada üretim yapalım istedik. Bu bölgenin istihdam sorunu var. Hem bu duruma bir çare buluruz, karınca kararınca bu işe bir el atalım diyerek 2003 yılında imalat olarak başladık" ifadelerini kaydetti.

YILDA 430 BİN ADET ÜRETİM YAPIYOR

Şu anda Türkiye'de gözlük üreten 5 firmadan biri olduklarını dile getiren Kutlu, "Anadolu'da tek firma durumundayız. Bundan ötesi Batı'da var. Makinaları tamam ama üretemiyorduk. Yurt dışına başvurduk. Almanya'dan yüksek bir ücretle bir eleman getirdik. Burada bizim insanımıza bu işi öğretti. Ondan sonra bizim tekerimiz dönmeye başladı. O günden bu yana üretimimiz gayet sağlıklı bir şekilde sürüyor. Şu anda yıllık 430 bin kapasiteye ulaştık. Türkiye'de 5 firma içerisinden birinci ya da ikinciyiz. Üretim adeti olarak birinci seviyedeyiz diyebilirim. Türkiye'nin geneline optik çerçeve dağıtıyoruz. Pazarımız çok geniş ve bütün Türkiye'yi kontrol ediyoruz. Tabi bunun dışında yurt dışına satış hedeflerimiz var. Buna da yavaş yavaş başlamış bulunuyoruz. Şu anda Azerbaycan'a, Kosova'ya ve İran'a satışlarımız devam ediyor. Hedefimiz üretimi arttırmak ve daha çok insana burada istihdam sağlamak. Bugün 70 civarında eleman sayımız var. Biz bunu 150 yapma çabası içerisindeyiz. İnşallah daha iyilerini yapacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.