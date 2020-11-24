Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife
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Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife

24.11.2020 11:23 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:59

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre avukatlara sözlü danışma ücreti 540, yazılı danışma bin 125 ve dilekçe yazım ücreti 825 lira oldu.

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tarifedeki ücretler yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı. Büroda sözlü danışma ücreti 540, yazılı danışma bin 125 ve dilekçe yazım ücreti 825 lira oldu.

VEKALET ÜCRETLERİ

İcra Mahkemelerinde bin 240, Sulh Hukuk Mahkemelerinde bin 740, Sulh Ceza Hakimliklerinde takip edilen davaların vekalet ücreti ise bin 600 lira olarak belirlendi.

AVUKATLIK ÜCRETLERİ

Ayrıca Tüketici Mahkemelerindeki davaların avukatlık ücreti 2 bin 40, Ağır Ceza Mahkemelerindeki davaların avukatlık ücreti de 8 bin 200 lira oldu.

Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife
Haber Yorumları (8)
EMSALETTİN: Ülkenin çivisi çıkmış! Bir yanda koca bir gün çalışıp 77 lira kazanan insanlar bir yanda dakikalık soru cevapta 540 lira kazanan insanlar! İnşAllah GreenCard çıkar bu sene de defolur giderim bu adaletsiz ülkeden!
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SEL: dünyada en çok kazandıran meslek avukatlık eğer işi bilirsen
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RAMBO: Bir fabrika iscisi bir haftada kazanamiyor o parayi ,el insaf.
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