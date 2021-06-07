Avşa'da maraton heyecanı
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Avşa'da maraton heyecanı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir - Haberler | Spor

- Avşa'da maraton heyecanı Balıkesir'in Marmara Adası'nda Avşa Yarı Maratonu heyecanı yaşandı.

- Avşa'da maraton heyecanı

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adası'nda Avşa Yarı Maratonu heyecanı yaşandı. Maratona yerli ve yabancı 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

Marmara Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen Avşa Yarı Maratonu coşkuyla gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle turizm sektörünün sorunlarla boğuştuğu zamanlarda Adalar için iyi bir tanıtım ve turizm etkinliği fırsatı olan Avşa Yarı Maratonu'na 200'ün üzerinde yerli ve yabancı sporcu katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Covid-19 yarışma yönergesine uygun şekilde düzenlenen yarış seyircisiz olarak koşuldu. Avşa Adası halkının evlerinden de destek verdiği organizasyonda sporcular adanın etrafında bir tam tur atarak 21 km'lik parkuru tamamladılar. Sedoxy Sport Events tarafından Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde ve Marmara Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen organizasyonun geleneksel olarak her yılın haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Marmara Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ve Marmara Adalar Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen Avşa Yarı Maratonu coşkuyla gerçekleştirildi. Adamıza daha önce gelmiş olan ve ilk defa gelen sporcularımızla görüştük, memnuniyetleri bizleri çok mutlu etti. Daha nice etkinlikleri birlikte gerçekleştirmek dileğiyle katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Etkinliğimize katılım sağlayan Kaymakamımız Göksel Yüksel'e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman'a ve protokolün değerli üyelerine, yarışın sorunsuz tamamlanmasında emeği geçen sağlık personeline, kolluk kuvvetlerine, zabıta personeline ve tabi tüm bu hazırlıkları baştan sona titizlikle takip eden Belediye çalışanlarımıza ve yarış ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Organizasyona 'Köksal Baba' olarak tanınan Trabzonlu fenomen Köksal Bektaşoğlu da katıldı.

Avşa'da maraton heyecanı
Avşa'da maraton heyecanı
Avşa'da maraton heyecanı
Avşa'da maraton heyecanı
Avşa'da maraton heyecanı
Avşa'da maraton heyecanı
Avşa'da maraton heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir

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