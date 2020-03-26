Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi sürüyor
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Sırbistan Karadağ, Papa Francis, Avrupa, Güncel

Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi sürüyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları yükselmeye devam ederken, salgının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Avrupa'da önlemler her geçen gün artıyor.

26.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:34
Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi sürüyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları yükselmeye devam ederken, salgının "merkez üssü" olarak nitelendirilen Avrupa'da önlemler her geçen gün artıyor.

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 41'e yükselirken, Sağlık Bakanlığı bugüne kadar ülke genelinde yaklaşık 36 bin test yapıldığını, virüs bulaşan kişi sayısının da 6 bin 1'e yükseldiğini açıkladı.

Avusturya'nın İnnsbruck kentindeki cezaevinde bir tutukluda virüs tespit edilirken, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya başlamasından beri 160 binin üzerinde kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

Çekya'da ise Kovid-19 tanısı konanların sayısı bin 775'e yükseldi, can kaybı da 6 oldu. Ülke genelinde salgının başından beri yaklaşık 37 bin test yapıldığı açıklanırken, alınan tedbirler kapsamında dışarıda en fazla iki kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

Birçok sınır kapısının kapatılarak ciddi kontrollerin yapıldığı ülkede, Almanya ve Avusturya'da çalışan sağlık personelinin günlük giriş çıkışlarında kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Öte yandan, Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, İtalya ve İspanya'ya 10 bin koruyucu kıyafet göndereceklerini duyurdu. Hamacek, bu kıyafetlerden toplamda 250 bin adet olduğunu ve yenilerinin geleceğini belirterek, bu iki ülkenin koruyucu kıyafetlere daha fazla ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Macaristan'daki vaka sayısı 261'e, can kaybı ise 10'a yükseldi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede stratejik öneme sahip 84 şirketin güvenliğini ve işleyişini güvence altına almak için ordunun görev yaptığı kaydedildi.

Vaka sayısının 226'ya çıktığı Slovakya'da ise olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan düzenlemeyle telekomünikasyon şirketlerinden alınacak veriler salgın noktalarının tespiti için kullanılabilecek.

Sırbistan'da 108 kişi gözaltına alındı

Balkan ülkelerinden Sırbistan'da vaka sayısı 384'e, can kaybı ise 6'ya çıkarken, ev karantinası kuralına uymayan 108 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kişilerin duruşmalarının "Skype" üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, daha önce Kovid-19 tanısı konan Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza ile FSS Başkan Yardımcısı Marko Pantelic'in iyileştikleri açıklandı.

Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da da 26 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılan Tuzi şehrinde, evlerinden çıkamayan şehir sakinlerine ekmek ve temel gıda ihtiyaçları dağıtıldı. Hükümetten yapılan açıklamada, şehre gerekli ilaç sevkiyatının da yapıldığı bildirildi.

Papa Franciscus'un kaldığı konuttaki bir rahipte de Kovid-19 çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un kaldığı Santa Marta Konukevi'nde kalan bir rahipte de Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

ANSA'nın haberinde, rahibin kaldığı bina ve oda başta olmak üzere yakındaki kişilere, protokollerle belirlenen önleyici tedbirlerin uygulandığı aktarıldı.

Roma merkezli günlük Il Messaggero gazetesi de Papa Franciscus'a bir kez daha Kovid-19 testi yapıldığını ve bu testin de negatif çıktığını yazdı. Gazetenin haberinde ayrıca, konukevinde çalışanların da Kovid-19 testine alındıkları ve binada dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı vurgulandı.

Bosna Hersek'te karantina bölgeleri oluşturulacak

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 3 ayrı noktada karantina bölgeleri oluşturulacağı ve yurt dışından gelen ancak test sonuçları pozitif olmayan Banja Luka sakinlerinin tedbir amacıyla buralara yerleştirileceği bildirildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki bölgesine giriş-çıkışlar yarından itibaren zorunlu seyahat edenler dışında herkes için kapatıldı.

Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 60'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 3 bin 544'e yükseldi.

Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:

Slovenya 528/5, Kosova 71/1, Kuzey Makedonya 177/3, Arnavutluk 174/6, Polonya 1085/15, Hırvatistan 481/1, Bosna Hersek 185/3, Finlandiya 926/5, Karadağ 67/1.

Kaynak: AA

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