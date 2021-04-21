Avrupa Süper Ligi'nden 8 takım çekildi, cepheyi terk etmeyen 4 takım kaldı
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Avrupa Süper Ligi'nden 8 takım çekildi, cepheyi terk etmeyen 4 takım kaldı

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12 takımla başlayan Avrupa Süper Ligi projesi, şimdilik yoluna 4 takımla devam ediyor. Tüm İngiliz takımları, bu ligden çekildiğini bildirdi. İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Inter de çekildiğini açıkladı. Ancak önde gelen kurucu kulüpler Real Madrid, Juventus, Barcelona ve Milan, ayrıldığını duyurmadı.

Futbol dünyasının çok sert eleştirilerine konu olan, başlamadan dağılan Avrupa Süper Ligi'nde 8 takım çekildiğini bildirdi. Dün gece peş peşe gelen haberlerde, kulüp başkanlarından üst düzey yöneticilere birçok isim istifa etti. Baskılara direnemeyen kulüpler, UEFA'nın ve FIFA'nın uyarılarını dikkate alarak ısrarcı olmadılar ve çekildiler.

Avrupa Süper Ligi'nden 8 takım çekildi, cepheyi terk etmeyen 4 takım kaldı

PES ETMELERİ UZUN SÜRMEZ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in başkanlığını yapacağı Avrupa Süper Ligi'nde Barcelona, Juventus, Milan halen çekildiğini açıklamadı. Ancak bu 4 takımın taraftar toplaması ve organizasyonu büyütmesi artık çok zor gözüküyor. Kısa süre içinde bu takımların da pes etmesi bekleniyor.

"KENDİ DÜNYA KUPAMIZI KURARIZ"

Başkan Perez, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak futbolcuların milli takımlarında ve UEFA organizasyonlarında yer alamayacağı haberi üzerine, "Biz de kendi dünya kupamızı kurarız" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamalarla yasaları karşısına alan Real Madrid Başkanı'nın hukuki olarak başı derde girebilir.

Avrupa Süper Ligi'nden 8 takım çekildi, cepheyi terk etmeyen 4 takım kaldı
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