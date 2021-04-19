Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Barcelona ve Real Madrid var mı? PSG ve B. Munih olacak mı?

Avrupa'nın en iyi kulüplerinden 12 takım UEFA ve FIFA'dan ayrı olarak Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar olacak, hangi ülkeden hangi takımlar katılacak? soruları yer alıyor. Peki, Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Barcelona ve Real Madrid var mı? PSG ve B. Munih olacak mı?