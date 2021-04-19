Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Barcelona ve Real Madrid var mı? PSG ve B. Munih olacak mı?
Avrupa'nın en iyi kulüplerinden 12 takım UEFA ve FIFA'dan ayrı olarak Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar olacak, hangi ülkeden hangi takımlar katılacak? soruları yer alıyor. Peki, Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Barcelona ve Real Madrid var mı? PSG ve B. Munih olacak mı?
Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılacak? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Avrupa Süper Ligi'nde Türkiye takımlar yer alacak mı?
AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?
Avrupa kıtasında yer alan üst seviye 12 takımın UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek oluşturduğu yeni bir turnuva olan Avrupa Süper Ligi, daha büyük para ödüllerinin dağıtılacağı ve 10 takımdan iki ligin yer alacağı, üst turlarının ise Şampiyonlar Ligi'ne benzeyeceği bir organizasyon.
Şu an için 12 takımın yer aldığı oluşumda ilerleyen günlerde 3 takımın daha katılması bekleniyor. Turnuvada 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.
Avrupa Süper Ligi'ndeki 12 takım:
- - Manchester United (İngiltere)
- - Liverpool (İngiltere)
- - Manchester City (İngiltere)
- - Arsenal (İngiltere)
- - Chelsea (İngiltere)
- - Tottenham (İngiltere)
- - Barcelona (İspanya)
- - Real Madrid (İspanya)
- - Atletico Madrid (İspanya)
- - Inter (İtalya)
- - Milan (İtalya)
- - Juventus (İtalya)
AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILANLAR NE KADAR KAZANACAK?
Yayın gelirleri ve diğer kaynaklardan bağımsız 70 milyon euro gelir elde eden Şampiyonlar Ligi şampiyonu, diğer kalemler de eklenince paket olarak maksimum 130 milyon euro kazanıyor. Yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne ayak bastı parasının başlangıcı ise 130 milyon euro olarak konuşuluyor. Şampiyonluğa kadar giden yolda katlanan para 400 milyon euroyu aşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise maksimum 130 milyon euro gelire ulaşılabiliyor.
UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımlarla ilgili yaptırımları beklenirken, bu kulüplerin ekonomik açıdan planlarını yaptığı ve yaptırımlardan çekinmediği belirtiliyor. Organizasyonlar arasında maddi olarak büyük bir uçurum var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kulüp bile Avrupa Süper Ligi'ne ayak bastı yapan takımdan daha az para kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Yayın gelirleri ve diğer kaynaklardan bağımsız 70 milyon euro gelir elde eden şampiyon, diğer kalemler de eklenince paket olarak maksimum 130 milyon euro kazanıyor.