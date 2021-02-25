Avrupa şampiyonu kadın cimnastikçilerin hayali olimpiyat kotası

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Türkiye'ye tarihi bir başarı yaşatarak Avrupa Şampiyonu olan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor.

Türkiye'ye tarihi bir başarı yaşatarak Avrupa Şampiyonu olan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralık ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'da yıl içerisinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni madalyalara odaklanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, iki organizasyonda da başarılı performans göstermek istiyor.

Avrupa Şampiyonası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek olan milli cimnastikçiler, yeniden tarih yazmayı hedefliyor.

Duygu Doğan, Peri Berker, Nil Karabina, Azra Akıncı, Eda Asar, İrem Ökçün ve Defne Alpaslan'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, olimpiyat hayalini gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor.

Duygu Doğan: "Olimpiyatlara katılan ilk takım olmak istiyoruz"

Kamp çalışmalarını Mersin'de sürdüren ay-yıldızlı ekibin takım kaptanı Duygu Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarı nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yeni başarılara ulaşmak istediklerini dile getiren Duygu, "Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendiği için, geçen yıl altın madalya kazandığımız Avrupa Şampiyonası'nda kota alamamıştık. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlar için kota seçmeleri olacak. Organizasyona sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Yeniden tarih yazıp, olimpiyatlara katılan ilk takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Azra Akıncı, ay-yıldızlı formayla ilkleri yaşayıp, tarih yazdıklarını vurguladı. Takımın haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na odakladığını belirten Azra, "Organizasyonda ilk 8'e girip olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Cimnastiğe başladığım günden bu yana olimpiyatların hayalini kuruyorum. Olimpiyata gitmenin hayalde kalmasını istemiyoruz. Takım arkadaşlarımla beraber birçok ilke imza attık. Olimpiyatlara da gidebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Nil Karabina: "Olimpiyat kotası almak en büyük hedefimiz"

Milli cimnastikçilerden Nil Karabina, son Avrupa Şampiyonu unvanını ellerinde bulundurduklarını anımsattı.

Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi verdiklerine işaret eden Nil, "Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Orada iyi bir performans sergileyip, olimpiyat kotası almak en büyük hedefimiz. Olimpiyatlara gidebilmeyi düşündüğümde bile tüylerim diken diken oluyor. Bayrağımızı dalgalandıracağımız güzel bir seri ortaya koymak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı sporcu Peri Berker, Türkiye'de ritmik cimnastiğin son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini aktardı. Takım olarak büyük başarılara imza attıklarına dikkati çeken Peri, "Hem hedeflerimizin hem de sorumluluğumuzun arttığının farkındayız. Her sporcunun olduğu gibi hayalimiz olimpiyat kotası alabilmek. Şu ana kadar takım olarak olimpiyatlara hiç katılamadık. Olimpiyat kotası alırsak, Türk cimnastik tarihinde bir ilki başarmış olacağız." şeklinde konuştu.

Milli cimnastikçilerden Eda Asar, emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını belirterek, bir zamanlar hayal olan olimpiyatların artık hedefe dönüştüğünü kaydederken, İrem Ökçün ile Defne Alpaslan ise olimpiyat kotası elde edebilmek için sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve takım olarak olimpiyatta mücadele etmeyi çok istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal