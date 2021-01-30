Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu vefat etti
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Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu vefat etti

30.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:55
Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu vefat etti

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Erol Koyuncu, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "1994 yılında, grekoromen stil 74 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Erol Koyuncu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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