Avrupa Şampiyonası öncesi son kamp İstanbul'da

21.08.2019 12:32

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul'da gerçekleştirecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcular yarın İstanbul'da kampa girecek.

Beylikdüzü Spor Salonu'nda çalışmalarını gerçekleştirecek millilerin kampı 27 Ağustos Salı günü sona erecek.

Milli takımın kadrosunda bulunan sporcular şunlar:

Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Ahmet Efetürk, İsmail Ar, Selim Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu, İbrahim Yavuz, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota verecek Tekerlekli Sandalye Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA