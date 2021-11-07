Avrupa Ralli Kupası'nda Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi birinci oldu

Almanya'da düzenlenen 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası Finali Lausitz Rallye'de Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu sezon FIA Balkan Ralli Kupası'nı ikincilikle tamamlayan GP Garage My Team ekibi Mustafa Çakal-Özgür Akdağ, Hyundai I20 NG R5 ile katıldıklarını FIA Avrupa Ralli Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla, 2015'te Murat Bostancı-Onur Vatansever ve 2017'de Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ekiplerinin kazandığı kupa, 4 yıl aradan sonra üçüncü kez Türkiye'ye gelmiş oldu.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ali Türkkan-Onur Vatansever ekibi de Ford Fiesta Rally4 ile Balkan Ralli Kupası'nın ardından, 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası'nda da sezonu gençler ve iki çeker birincisi olarak tamamladı.

Red Bull sporcusu Türkkan, bu sonuçla Gençler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonu Türk sporcu olurken, Onur Vatansever de Avrupa Ralli Kupası 2 çeker Co-Pilot birinciliğini elde etti.

Böylelikle 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası'nın hem genel klasman, hem gençler hem de iki çeker olmak üzere her 3 kategorisi de Türk ekiplerin zaferi ile sonuçlandı.

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