Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Son 16'daki Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor. Play-Off'taki Barcelona-Napoli eşleşmesi dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralarınardından Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray'ın Son 16'da beklediği ligde, Play-Off'taki kuralar nefes kesti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;
İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:
Atalanta - Olympiakos
Sevilla - Dinamo Zagreb
RB Leipzig -Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
İLK MAÇLAR 17 ŞUBAT'TA
İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.
25 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
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