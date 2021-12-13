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Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Son 16'daki Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor. Play-Off'taki Barcelona-Napoli eşleşmesi dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralarınardından Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray'ın Son 16'da beklediği ligde, Play-Off'taki kuralar nefes kesti.

Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;

İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:

Atalanta - Olympiakos

Sevilla - Dinamo Zagreb

RB Leipzig -Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

İLK MAÇLAR 17 ŞUBAT'TA

İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.

Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor

25 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

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