"Avrupa Ligi'nde tur atlarsak çıplak halde konuşacağım" dedi, sözünü tuttu
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"Avrupa Ligi'nde tur atlarsak çıplak halde konuşacağım" dedi, sözünü tuttu

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Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, Avrupa Ligi play-off turunda Omonia'yı eledikleri maçın ardından basın toplantısına çıplak çıktı. Priske, tur atlarlarsa basın toplantısına çıplak çıkacağına dair sözü olduğunu ifade etti. Basın mensupları Priske'yi şaşkınlıkla izledi.

Avrupa Ligi play-off'unda Omonia'yı yenen Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, maç sonu basın toplantısına çıplak çıktı.

SADECE HAVLU VAR

Skorer'in kaynak olarak gösterdiği Fox Sport'un haberine göre Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi. Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz ve sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.

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"DAHA BÜYÜK BAŞARILAR GELECEK"

Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

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