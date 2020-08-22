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UEFA Avrupa Ligi finalinde Inter'li Conte ile Sevilla'lı futbolcu Banega birbirine girdi

Sevilla'nın Inter'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdüğü karşılaşmada Inter Teknik Direktörü Antonio Conte ile Sevilla'nın orta saha oyuncusu Ener Banega, gerginlik yaşadı.

22.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:41

Sevilla'nın Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı karşılaşmaya teknik direktör Antonio Conte ile Arjantinli futbolcu Ener Banega arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

İtalyan basının önde gelen spor gazetesi La Gazetta dello Sport, maç esnasında yaşanan tartışmanın Banega'nın Inter teknik direktörü Conte'nin peruğuyla alay etmesi üzerine başladığını yazdı. Haberde ayrıca, İtalyan çalıştırıcının Arjantinli yıldıza "Maçtan sonra dışarıda görüşürüz" dediği belirtildi.

Avrupa Ligi finalinde Inter'li Conte ile Sevilla'lı futbolcu Banega birbirine girdi

"SENİ BURADA BEKLEYECEĞİM"

Gerginlik maç sonuna da taşındı. Conte'nin karşılaşmanın artdından Banega'ya "Seni burada bekleyeceğim, tamam mı? Seni burada bekleyeceğim" dediği öğrenildi.

Avrupa Ligi finalinde Inter'li Conte ile Sevilla'lı futbolcu Banega birbirine girdi

2007'DE SAÇ EKTİRMİŞTİ

İtalyan devinin 51 yaşındaki teknik direktörü, 2007 yılında futbolculuk döneminde Kanada'nın Vancouver şehrinde saç ektirmişti.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Inter'li Conte ile Sevilla'lı futbolcu Banega birbirine girdi
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