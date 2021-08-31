Avrupa kupalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları ne zaman? 2021 BJK, GS, FB'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maçı ne zaman?

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekilmesinin ardından gözler gruplardaki ilk maçlara çevrildi. Futbol severler temsilcilerimizin ilk maçları ne zaman olacak merak ediyor. Peki, Avrupa kupalarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları ne zaman? 2021 BJK, GS, FB'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maçı ne zaman? İşte temsilcilerimizin ilk maçlarının tarihleri!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ilk maçı ne zaman olacak? Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın ilk maçı ne zaman? Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk maçı ne zaman? Temsilcilerimizin gruplardaki ilk maçları merak ediliyor. Sizler için ilk maç tarihlerini ve saatlerini araştırdık.

UEFA AVRUPA LİGİ KURALAR ÇEKİLDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İlk maçlar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta sona erecek. Final ise 25 Mayıs'ta Tiran'da oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çekilen kuralar sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. D Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, E Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALAR ÇEKİLDİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Türkiye'nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek takımlar Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. Böylelikle Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın da grup aşamasındaki rakipleri belirlenmiş oldu. Kuraya 4. torbadan katılan siyah-beyazlıların rakipleri C Grubu'nda Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax, Bundes Liga takımlarından Borussia Dortmund, Portekiz Ligi temsilcisi Sporting Lizbon oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 14-15 Eylül tarihinde oynanacak. Grup aşamasının son mücadeleleri ise 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ise Rusya'nın St. Petersburg kentinde 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ilk grup maçları 14 Eylül Salı ve 15 Eylül Çarşamba günleri oynanacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA KUPALARINDAKİ İLK MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki ilk maçı B. Dortmund ile yapacak. Bu maç 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45 'de başlayacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Diğer taraftan Avrupa Ligi'nde ise gruplardaki ilk maç Galatasaray'ın Lazio ile 16 Eylül'de, Fenerbahçe'nin ise E. Frankfurt ile 16 Eylül tarihlerinde olacaktır.

Temsilcilerimizin ilk maçları ve tarihleri: