Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Büyüklerde atlama masası perfomansları
20.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:41
Sporcuların atlama masası aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.
Sporcuların atlama masası aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin