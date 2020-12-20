Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası - Büyüklerde atlama masası perfomansları

Sporcuların atlama masası aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.

Sporcuların atlama masası aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin