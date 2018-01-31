Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, sanayi 4.0 modeline göre kendini yenileyen firmaların rakiplerinden bir adım daha öne geçtiğini bildirdi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa İşletmeler Ağı Güney İnovasyon Kapısı Konsorsiyumu Ulusal toplantısı, GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonunda, AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın, KOSGEB İl Müdürü Dr. Sadık Gözek ile diğer ilgililerin katılımıyla yapıldı.

GSO Başkan Yardımcısı Ünverdi, toplantıda yaptığı konuşmada, küreselleşen dünya ekonomisinde zorlu rekabet koşullarının şirketleri yeni arayışlara, yeni üretim modellerine zorladığını belirterek zorlu rekabet koşullarında şirketlerin ve firmaların ayakta kalabilmelerinin yolunun da inovasyondan geçtiğini kaydetti.

Rekabet ve inovasyon arasında doğru bir ilişki bulunduğunu dile getiren Ünverdi, "İnovasyon rekabeti arttırırken artan rekabet de inovasyonu tetikliyor. Bu döngü hem ülkelerin hem de şirketlerin büyümesine büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle başlatılan Avrupa İşletmeler Ağı projesi KOBİ'lere ve şirketlere kendilerini büyütmesi için destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, 54 ülkede 600'den fazla ofis ve irtibat noktasında 4 bin 500'den fazla uzmanla ve 2 milyondan fazla KOBi'yle işbirliği sayesinde Avrupa ve dünyadaki en büyük iş destek ağı olan Avrupa İşletmeler Ağı'nın bir parçası olmaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün yüksek teknolojiyle üretimin yapıldığı sanayi 4.0 modeline göre kendini yenileyen firmalar, rakiplerinden bir adım daha öne geçiyor. Bu noktada Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında verilen destekler özellikle kendisini geliştirmek, kendisini yenilemek isteyen KOBİ'lerimiz için çok güzel fırsatlar sunuyor. Bu desteklerle işletmelerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlenmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesiyle KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi hedefleniyor. Hepimiz el ele vererek daha fazla çalışarak, daha fazla katma değeri yüksek üretim yaparak kentimizin ve ülkemizin büyümesini daha fazla katkı sunmalıyız."

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırdığını kaydeden AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampettı de, KOBİ'lerin AB ve Türkiye ekonomisine inovasyon ve iş olanağı konusunda büyük katkılar sağladığını bildirdi.

Zampetti, Avrupa'nın 2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin Türkiye'de etkin hizmet vermesiyle bu hedeflerin beraberce gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise endüstri 4.0'ın çok ileri noktalara doğru taşındığını, Türkiye'nin de bir an önce endüstri 4.0'ı yakalaması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği Delegasyonlarının ve Avrupa Birliği'nin destekleri sayesinde elde edilen bütçe ve desteklerle özellikle orta ölçekli sanayicinin endüstri 4.0'a veya yeni gelişen teknolojilere adapte olması adına çok güzel destekler sağlandığına işaret eden Bedir, "2.4 milyar avroluk büyük bir bütçenin bir kısmı da ülkemiz adına tanımlanmış bir bütçedir. Bu bütçe orta ölçekli sanayinin kalkınması ve değer kazanması adına harcanmaktadır." şeklinde konuştu.

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın da, kurulan yeni yapılar desteklenen projeler ve geliştirilen mevcut yapılar için aktarılan fonlar itibariyle şu ana kadar Türkiye'nin toplam 10.5 milyon avro değerinde kaynakla 38 ülke arasında 7'inci konumda olduğunu belirterek 38 ülkenin 28'inin AB üyesi ülkeler olduğunu ifade etti.

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi

Avrupa İşletmeler Ağı 54 ülkede 600'den fazla ofis ve irtibat noktasında 4 bin 500'den fazla uzmanla ve 2 milyondan fazla KOBİ'yle işbirliği sayesinde Avrupa ve dünyadaki en büyük iş destek ağıdır.

Ağ Konsorsiyum yapılanmalarından oluşmaktadır ve ülkemizde 11 Konsorsiyum KOBİ'lere çeşitli destekler sağlamaktadır.

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü koordinatörlüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde KOBİ'lere yönelik hizmet veren SOUTH-INNOGATE (Güney İnovasyon Kapısı) Konsorsiyumu KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknoloji Transfer Ofisi, Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası kurumlarından oluşmaktadır.