Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 27'inci Toplantısı Ürdün'de Başladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) 27. toplantısını Kral 2. Abdullah'ın açılış konuşmasıyla Ürdün'ün Başkenti Amman'da Kral Hüseyin bin Tallal Toplantı Merkezinde başladı.

Kraliçe Rayna ve Veliaht Prens Hüseyin'in katıldığı EBRD'nin toplantısında konuşan Kral 2. Abdullah, önceliğinin Ürdünlülere daha müreffeh bir hayat sağlamak olduğunu söyledi. Kral 2. Abdullah besmeleyle başladığı konuşmasında ekonomiyi canlandırmanın yolunun yatırımla başladığını, bunun da yenilikçiliğe yatırım olduğunu söyledi. Kral Abdullah sözlerine devamla kalkınmanın özel sektöre yatırım yapmak ve yatırımcıya fırsat sağlamak, girişimciyi desteklemek, ve iş alanı açmak, gelir seviyesini yükseltmek gelişmeyi her alana kaymak olduğuna vurgu yaptı. Kral 2. Abdullah kalkınmayı tanımlamaya şu şekilde devam etti:

"Kalkınma istikrarın temellerine, ılımlılığa yatırım yapmaktır. Dünyanın birlikte var oluşu sağlayan ortak değerlerinin yanında durmak, doğru şeyler yapan ülkelerle işbirliği yapmak, uzun vadede barışı ve gelişmeyi yürütecek yeni nesle yatırım yapmaktır."

Kral 2. Abdullah, bölgeyi ve dünyayı tehlikeye sokan ciddi krizleri sonlandırmak için Ürdün'ün önemli rol oynamaya devam edeceğini, insanlığın geleceğinin zorluklara karşı koymaktan daha fazla şey gerektirdiğini belirterek, ilerlemek için savunmada kalmanın yeterliği olmadığını, ülkelerin halklarının büyük hedefleri hak ettiğini, yalnızca krizleri sona erdirmenin yeterli olmadığını barış için gereken şartları oluşturmak için çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

Kral 2. Abdullah, çevre konusuna da vurgu yaparak devletlerin çevresel tehlikeleri bertaraf etmekle kalmayıp yeşil ve sağlıklı bir dünya oluşturulması gerektiğini, yalnızca ekonomik ihtiyaçları karşılamanın yetmeyeceği, refahı herkese yaymak gerektiğine vurgu yaptı.

Çoğunluğunu gençlerin oluştuğu ülkesinin en büyük zenginlik kaynağının yetenekli ve heyecanlı Ürdün halkı olduğunu kaydeden Kral 2. Abdullah, çeşitli alanlarda 15 milyar dolarlık kamu - özel sektör ortaklığı oluşturduklarına vurgu yaptı.

Kral Abdullah, hiçbir ülkenin diğer ülkelerden soyutlanmış bir şekilde ilerleyemeyeceğini, Ürdün'ün ekonomi yolculuğunda EBRD'nin ortağı olduğunu sözlerine ekledi. - AMMAN