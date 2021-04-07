Avrupa ikincisi Şahin'den Kabakcı'ya ziyaret
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Avrupa ikincisi Şahin'den Kabakcı'ya ziyaret

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Avrupa ikincisi Şahin'den Kabakcı'ya ziyaret

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Muammer Şahin, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Muammer Şahin, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Şampiyonanın ikinci gününde 55 kiloda mücadele ederek koparmada 112 kg ile Büyükler Avrupa ikincisi olan, Kayseri'yi ve ülkemizi gururlandıran Muammer Şahin, Rusya dönüşünde İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Ülkemize gümüş madalya kazandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirten başarılı milli sporcu Muammer Şahin, seneye yapılacak şampiyonada altın madalya kazanmak için çok çalışacağını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanan sporcumuz Muammer Şahin'i ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Heyecanlandıran mutlu eden bu sonuç kolay elde edilmiyor, büyük bir çalışmanın taçlanmasıdır. İl Müdürlüğü olarak Kayseri'de halter branşının gelişmesi için ön ayak oluyoruz. İnşallah bu çalışmanın karşılığı şampiyonluk olur diyerek, başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Avrupa ikincisi Şahin'den Kabakcı'ya ziyaret
Avrupa ikincisi Şahin'den Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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