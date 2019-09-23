Avrupa Hareketlilik Haftası Mezitli'de dolu dolu geçti

23.09.2019 15:48

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu sportif etkinliklerle geçti.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve birim müdürlerinin bisiklet sürerek başlattığı etkinlikler, 'Otomobilsiz Kent Günü' ile sona erdi. Araç trafiğine kapatılan Viranşehir Caddesi etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, voleybol, tenis, satranç oynarken, Sokak Antrenmanları Topluluğu da gösterileri ile heyecanı doruğa taşıdı. Asfalta çizilen çizgilerle eski çocuk oyunları yeniden canlandırıldı. Ruhsal rahatlamanın fiziksel gelişime etkilerinin gösterildiği 'FalunDafa' büyük ilgi çekerken, Başkan Tarhan da bisiklet sürdü. Belediyenin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Mezitli Pompei Tiyatrosunun gençleri de gösterileri ve kostümleriyle büyük ilgi çekti.



Mezitlililerin çok hareketli bir hafta geçirdiğini belirten Başkan Tarhan, "Mezitli zaten dinamik ve canlı bir ilçe. Bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası bünyesine katılarak kentimizi daha hareketli bir hale getirdik. Bir hafta boyunca süren etkinliklerimiz oldukça güzel geçti ve önemli derecede katılım sağladık. Zumba dans grubumuz ve personellerimizle belediye binamızın önünde bir gösteri gerçekleştirdik. Sabah sporunu çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte yaptık. Gerçekleştirdiğimiz Mezitli turunda ise yine meclis üyelerimizle, personelimizle, birim müdürlerimizle, muhtarlarımızla belli bir güzergahta bisikletlere binerek gezinti yaptık. Mezitli caddelerinde yürüyüş yaparak halkımızla ve esnaflarımızla sohbetler ettik, daha aktif bir kent için projelerimizi anlattık. Bu haftada bizim için son derece önemli olay da rekortmen bateristimiz Oktay Kızılkaya'nın 160 saat sürecek rekor denemesine başlaması oldu. Kızılkaya'nın, ara vermeden bateri çalarak rekora ulaşacağından hiç kuşkumuz yok. Sahilde sürekli bateri ve müzik sesinin olması oradaki ambiyansı da değiştirdi" dedi.



"Caddede voleybol, teniz oynadılar"



Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde gerçekleştirilen 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliğinde ise haftayı yine bisiklet sürerek kapattıkları bilgisini veren Tarhan, "'Bisikletini, patenini, kaykayını al gel' denilerek çağrı yaptığımız 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliğine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Viranşehir Caddesi'ni tüm gün motorlu araç trafiğine kapatarak sadece yaya ve bisikletlilerin kullanımına açık tuttuk. Bisiklet turunun yanı sıra bisiklet eğitimleri ve yarışmaları gibi çocuklara yönelik faaliyetlerin yanında sokak sanatçıları da performansları ile renkli bir gün yaşanmasını sağladılar. Mini tenis, satranç, ip atlama, voleybol, sek sek, sokak antrenmanları gibi sokak oyunları zumba, 'FalunDafa' gösterileri yapıldı" diye konuştu.



"İnsanlarımız mutlaka sporun bir dalı ile ilgilenmeli"



Mezitli'nin çağdaş ve hareketli bir kent olduğunun altını çizen Tarhan, "Hizmetlerimize yön verirken, insanların Mezitlili olmaktan mutlu olduğu dinamik bir kent olmasına önem veriyoruz. Herkesin bisiklet kullanmasını, yüzme öğrenmesini, sporun bir dalıyla uğraşmasını istiyoruz. İnsanların daha çok bisiklete binmesini özendirmenin yanında, günlük yaşamlarında bisiklet kullanımının ne denli önemli olduğuna dikkat çektik. Biz Mezitli'de bisikleti kullanalım istiyoruz. Bunu sağlamak amacıyla Mezitli'de onlarca kilometre bisiklet yolu yaptık. Sağlık Bakanlığı aracılığı ile bin 350 bisiklet dağıtarak Mezitli'de bisikletin yaygınlaşmasını sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA