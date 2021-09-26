Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla Gebze'de kutlandı.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla Gebze'de kutlandı.

Sürdürülebilir ulaşım tedbirlerinin alınması ve desteklenmesi için her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl da Eskihisar'da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılım sağladığı etkinliklere sporseverler ve bölgedeki spor kulüpleri yoğun ilgi gösterdi.

"Herkes İçin Her Yerde Spor" teması ile gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılan Zinnur Büyükgöz, güne Eskihisar Sahili'nde yaptığı yürüyüş ile başladı. Sporseverlerin de kendisine eşlik ettiği yürüyüş sonrası Eskihisar'da bulunan Yeşil Vadi'ye geçen Başkan Büyükgöz, burada da okçuluk sporu ile ilgilendi.

"Sağlığımız ve dünyamızın geleceği için hareket etmeliyiz"

Avrupa Hareketlilik Haftasının önemli bir girişim olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükgöz, "Avrupa Hareketlilik Haftası, iki önemli husus üzerine düşünülmüş bir girişim. Biri insanoğlu, diğeri ise dünya. Hem sağlığımız için hem de dünyamızın geleceği için mümkün mertebe hareket etmeliyiz. Emisyonsuz sağlıklı bir dünyada yaşamak istiyorsak ulaşımda alternatifler üretmeliyiz. Bugün burada kendimiz için spor, dünyamız için ise önemli bir farkındalık çalışması icra ettik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm sporseverlere ve spor kulüplerine teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı

Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı

Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muhammed Ali Fatih Erbakan Selahattin Demirtaş
Magazin Vladimir Putin Düm Tek Tek Tanem Sivar
Spor Marcao Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Düm Tek Tek Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Hareketlilik Haftası Gebze'de kutlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:03:09. #1.11#