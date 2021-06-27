Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın başlayacak
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Dortmund kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette düzenlenecek. Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:Erkekler serbest stil57 kilo: Ahmet Karavuş61 kilo: Hamza Zopalı65 kilo: Burak Sinin70 kilo: Mevlüt Özdemir74 kilo: Taner Garip79 kilo: İsmail Küçüksolak86 kilo: Emre Çiftçi92 kilo: Murat Sezmiş97 kilo: Polat Polatçı125 kilo: Adil Mısırcı
Kadınlar50 kilo: Zehra Demirhan53 kilo: Emine Çakmak55 kilo: Melda Dernekçi57 kilo: Elvira Kamaloğlu59 kilo: Selvi İlyasoğlu62 kilo: Merve Karadeniz65 kilo: Yağmur Çakmak68 kilo: Nesrin Baş72 kilo: Nazar Batır76 kilo: Melisa Sarıtaş
Grekoromen55 kilo: Adem Burak Uzun60 kilo: Mert İlbars63 kilo: Azat Sarıyar67 kilo: Serhat Kırık72 kilo: Ömer Can Doğan77 kilo: Yüksel Sarıçiçek82 kilo: Samet Yaldıran87 kilo: Tansel Can Örtücü97 kilo: Osman Ayaydın
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı