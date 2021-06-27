Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın başlayacak
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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın başlayacak

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın başlayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Dortmund kentinde gerçekleştirilecek. Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette düzenlenecek. Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil57 kilo: Ahmet Karavuş61 kilo: Hamza Zopalı65 kilo: Burak Sinin70 kilo: Mevlüt Özdemir74 kilo: Taner Garip79 kilo: İsmail Küçüksolak86 kilo: Emre Çiftçi92 kilo: Murat Sezmiş97 kilo: Polat Polatçı125 kilo: Adil Mısırcı

Kadınlar50 kilo: Zehra Demirhan53 kilo: Emine Çakmak55 kilo: Melda Dernekçi57 kilo: Elvira Kamaloğlu59 kilo: Selvi İlyasoğlu62 kilo: Merve Karadeniz65 kilo: Yağmur Çakmak68 kilo: Nesrin Baş72 kilo: Nazar Batır76 kilo: Melisa Sarıtaş

Grekoromen55 kilo: Adem Burak Uzun60 kilo: Mert İlbars63 kilo: Azat Sarıyar67 kilo: Serhat Kırık72 kilo: Ömer Can Doğan77 kilo: Yüksel Sarıçiçek82 kilo: Samet Yaldıran87 kilo: Tansel Can Örtücü97 kilo: Osman Ayaydın

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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