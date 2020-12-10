Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final

10.12.2020 21:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:24
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Milli takım, birinci sırada finale yükseldi.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Milli takım, birinci sırada finale yükseldi.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 2'nci gününde takımlar, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları için podyuma çıktı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı sporcuları Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, atlama tahtası, paralel bar, barfiks, kulplu beygir ve yer disiplinlerinde sergiledikleri hatasız performansları ile dikkat çekti. Milli takımımız 1'inci sırada finale yükselirken; Abdelrahman Elgamal yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Ahmet Önder yer, atlama masası ve barfiks aletinde, İbrahim Çolak paralel ve halka aletinde, Ferhat Arıcan ise kulplu beygir ve paralel aletinde finale kalma başarısı gösterdi. Müsabakaları Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de izledi.Elemeleri başarılı şekilde geçen sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

İlgili Haberler

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler elemeleriyle sürdü
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası devam ediyor (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Neymar Sörloth Samatta Şenol Güneş Pierre Webo
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:31:01. #1.14#
title