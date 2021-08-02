Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü geldi çattı! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali kuvvetli

Bugün UEFA organizasyonlarının kura çekimi var. Şampiyonlar Ligi play-offları 13.00, Avrupa Ligi 14.00 ve Konferans Ligi kura çekimi 15.00'te gerçekleşecek. UEFA'nın yeni kararına göre F.Bahçe ve G.Saray'ın play-off turunda eşleşme ihtimali var. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme ihtimali yüzde 33.3 olarak belirtildi.