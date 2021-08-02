Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü geldi çattı! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali kuvvetli
Bugün UEFA organizasyonlarının kura çekimi var. Şampiyonlar Ligi play-offları 13.00, Avrupa Ligi 14.00 ve Konferans Ligi kura çekimi 15.00'te gerçekleşecek. UEFA'nın yeni kararına göre F.Bahçe ve G.Saray'ın play-off turunda eşleşme ihtimali var. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme ihtimali yüzde 33.3 olarak belirtildi.
UEFA'nın eleme statüsünü değiştirmesi sonrası Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda birbirleriyle eşleşebilir duruma gelmişti. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda St.Johnstone'u elerse play-off turuna katılmaya hak kazanacak ve sarı-lacivertlilerin rakibi olma şansı yakalayacak. Avrupa'da temsilcilerimizin eşleşme ihtimali ise yüzde 33.3 oldu.
TRABZON VE SİVAS'IN TUR ATLAMASI GEREKİYOR
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile eşleşebilmesi için önce 3. ön eleme turunda St.Johnstone'u elemesi gerekiyor. Play-off turunda eşleşme şansı ise yüzde 33.3.
Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli olacak Trabzonspor'un Molde, Sivaspor'un da Dinamo Batumi'yi elemesi gerekiyor.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak ve birer saat arayla sırasıyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi gerçekleşecek.