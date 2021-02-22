Avrupa'da Yalıkavakspor fırtınası
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Avrupa'da Yalıkavakspor fırtınası

22.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:47
Avrupa'da Yalıkavakspor fırtınası

HENTBOLDA 13 maçta 13 galibiyetle Kadınlar Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda ilk şampiyonluğuna koşan Bodrum ekibi Yalıkavakspor, Avrupa arenasında da tarih yazıyor.

HENTBOLDA 13 maçta 13 galibiyetle Kadınlar Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda ilk şampiyonluğuna koşan Bodrum ekibi Yalıkavakspor, Avrupa arenasında da tarih yazıyor. EHF Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor'u eledikten sonra çeyrek finalde İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'yı da 28-25'le geçen Yalıkavak, Avrupa'da ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırmanın gururunu yaşıyor. Yarı finalde Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımıyla eşleşen Yalıkavak, rakibiyle 27 Mart ve 4 Nisan'da finale çıkmak için oynayacak.

Başantrenör Kıvanç Özcan çok değerli bir galibiyet aldıklarını ve Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Özcan, "Kulübümüzün geçmişinde büyük bir Avrupa tecrübesi ve başarısı yok. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Galip geldiğimiz ve son 4 takım arasına kaldığımız için çok mutluyuz. Yarı finaldeyiz. Çok iyi mücadele eden ve sahaya her şeyini yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maça iyi hazırlandık. İyi analizler yaptık. Her şeyimizi ortaya koyduk. En önemlisi son şampiyon Rocasa Gran Canaria'yı eleyebileceğimizi biliyorduk. Türk hentbolu adına güzel bir sonuç oldu. Yalıkavak yöneticilerimizle, bizi destekleyenlerle bu coşkuyu yaşama vakti. Sahaya her şeyini ortaya koyan oyuncularımı canı gönülden kutlarım. Bizi destekleyenlere çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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